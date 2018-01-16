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Крещение

В Приднестровье знают, как отметят Крещение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Приднестровье идет подготовка к священному празднику всех православных – Крещению Господне

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье полным ходом идет подготовка к одному из главных православных праздников — Крещению Господне, оборудуются купели, палатки обогрева, планируется полевая кухня и выносная торговля в местах, где организуются обряды освящения водой.

В Тирасполе праздник традиционно начнется с богослужений во всех храмах.

"Затем на центральном городском пляже состоится обряд освящения воды в Днестре. Любой желающий сможет окунуться в освященную купель. Уже определены места для установки палаток обогрева. Они будут оснащены настилами, скамейками, вешалками и отопительными печами", — отмечают в местной администрации.

Крещенские купания пройдут в Дубоссарах 19 января в период с 12.00 до 15.00 часов.

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Местом для купания определен участок водной акватории, находящийся в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС. Каменчане смогут окунуть в крещенскую прорубь на территории городского пляжа. А вот для жителей Рыбницы купель для омовения будет организована на озере села Шмалена.

"На спуске к воде установят трап и лестницу, оборудуют купель. С вечера 18 января будут готовы отапливаемые палатки для переодевания и организовано уличное освещение", — поясняют в рыбницкой администрации.

На территориях, где будут проводиться крещенские купания, будет организовано дежурство спасателей, правоохранителей и медиков.

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Теги:
крещение, купание, Молдова, Приднестровье, Общество
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