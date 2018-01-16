По каким трассам в Молдове лучше не ехать из-за мороза и снега

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. На некоторых участках семи национальных трасс Молдовы регистрируется гололедица. Об этом свидетельствуют данные Государственной администрации автомобильных дорог.
Речь идет о трассах R6 Кишинев-Сэрэтений Векь, R6 Сэрэтений Векь – Сынджерей, М5 Кишинев – Гура Быкулуй, М3 Бурлэчень — Вулканешты, М3 Вулканешты — Джурджулешты, R34 Кантемир — Кагул, R34 Кагул — Слобозия Маре.
На проблемных участках дежурят патрули.
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Всего, по информации ведомства, за минувшую ночь 58 дорожных работников рассыпали на трассах 169 тонн противогололедного материала.