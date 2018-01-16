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Автомобили на трассе

По каким трассам в Молдове лучше не ехать из-за мороза и снега

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (157)
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В Госадминистрации автомобильных дорог рассказали, на каких национальных трассах у водителей могут возникнуть трудности

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. На некоторых участках семи национальных трасс Молдовы регистрируется гололедица. Об этом свидетельствуют данные Государственной администрации автомобильных дорог. 

Снег
© REUTERS/ Eduardo Munoz
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Речь идет о трассах R6 Кишинев-Сэрэтений Векь, R6 Сэрэтений Векь – Сынджерей, М5 Кишинев – Гура Быкулуй, М3 Бурлэчень — Вулканешты, М3 Вулканешты — Джурджулешты, R34 Кантемир — Кагул, R34 Кагул — Слобозия Маре.

На проблемных участках дежурят патрули.

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Всего, по информации ведомства, за минувшую ночь 58 дорожных работников рассыпали на трассах 169 тонн противогололедного материала.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (157)

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Теги:
гололедица, снег, движение, транспорт, Государственная администрации автомобильных дорог, Молдова, Окружающая среда
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