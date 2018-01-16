Жуткая авария со смертельным исходом в Тирасполе: что произошло в суде

Первое заседание суда по делу о смертельной аварии в Приднестровье с участием "Лексуса" и подсудимой Ирины Шкильнюк длилось всего несколько минут - что же произошло в стенах суда?

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. В Бендерах состоялось заседание суда по уголовному делу о гибели 15-летней школьницы Акулины Николаевой в результате ДТП в Парканах.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Жуткая авария в Приднестровье вызывает вопросы

Подсудимая Ирина Шкильнюк, которая находилась в тот момент за рулем "Лексуса", не явилась на заседание суда.

Причина — болезнь подсудимой.

Судья Бендерского городского суда по данной причине был вынужден назначить новую дату заседания — 15 февраля.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки "Лексус", следовавший из Тирасполя в Бендеры, сбил насмерть девочку-подростка.

Воспитанница интерната 15-летняя школьница Акулина Николаева скончалась на месте.

"Водитель автомобиля марки "Лексус", двигаясь из Тирасполя в Бендеры, совершил наезд на школьницу, пересекавшую проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", — раскрыли детали ДТП в пресс-службе МВД Приднестровья.

Как только появилось сообщение об аварии, пользователи соцсетей стали активно обсуждать случившееся. Многочисленные интернет-дискуссии выливались в споры о том, какие способы предотвращения подобных аварий более всего подходят для дорог Приднестровья. Одни предлагали обойтись светофором, другие уверяли, что необходим комплексный подход — светофор, лежачий полицейский, видеокамеры. Это ДТП стало одним из самых громких в регионе за последние несколько лет, поэтому до сих пор к нему приковано особое внимание общественности.