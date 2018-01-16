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В 2018 году в Молдове у бюджетников появятся дополнительные выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (157)
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Сразу несколько мини-каникул ждет молдавских бюджетников в 2018 году – опубликовано предложение правительства

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило в 2018 году три предпраздничных и один постпраздничный день сделать дополнительными выходными днями. 

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Соответствующий проект вынесен на обсуждение, которое продлится до 30 января.

Однако полностью выходными днями они не будут. Планируется, что бюджетникам придется отработать их по субботам.

Так, министерство выступает за то, чтобы дополнительными выходными днями в этом году стали 9 марта (пятница после Международного женского дня), 30 апреля (понедельник перед Международным днем солидарности трудящихся), 24 декабря (понедельник перед празднованием Рождества по новому стилю), 31 декабря (понедельник перед Новым годом).

Отработать их планируется 3 марта, 21 апреля, 15 и 22 декабря.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (157)

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Теги:
выходные, перенос, предложение, праздник, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Молдова
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