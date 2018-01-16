Штрафы в Молдове 2018: что изменилось, и сколько заплатят автовладельцы

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Некоторые штрафы для автовладельцев в Молдове в 2018 году изменились, увеличившись более чем в два раза. Соответствующие поправки и дополнения в Кодекс о правонарушениях республики опубликованы в Официальном мониторе страны.

Таким образом, среди прочего изменены первые три пункта статьи 197 Кодекса о правонарушениях. Согласно тексту, опубликованном в Официальном мониторе, за осуществление автотранспортной перевозки пассажиров на платной основе дорожным транспортным средством, сконструированным и оборудованным менее чем девятью сидячими местами, включая место водителя, без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта, грозит штраф для физических лиц в размере от 10 тысяч до 12,5 тысяч леев с начислением или без начисления четырех штрафных очков (раньше было 3-4,5 тысячи леев), а для юридических лиц — от 25 тысяч до 30 тысяч леев (против 13,5-15 тысяч леев).

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Если перевозка пассажиров производится транспортным средством с более чем девятью сидячими местами, без необходимых документов о регистрации, то за это "физикам" придется выплатить штраф 12,5-15 тысяч леев (3-4,5 тысячи леев, как было раньше) с начислением или без начисления шести штрафных очков, а "юрикам" — 32,5-40 тысяч леев (13,5-15 тысяч леев в прошлом).

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"Осуществление автотранспортной перевозки грузов на платной основе без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 7500 до 10 тысяч леев (вместо 3-4,5 тысячи леев, как было раньше) с начислением или без начисления четырех штрафных очков и на юридических лиц в размере от 22500 до 25000 леев (10500-15000 леев)", — сказано в тексте Официального монитора.

А вот штрафы за осуществление автотранспортной перевозки пассажиров по регулярным маршрутам с отправлением в иное время или по иному маршруту, чем предусмотрено в графике движения согласно разрешительному документу, за исключением осуществления дополнительных рейсов в соответствии с положениями частей (4) и (5) статьи 90 Кодекса автомобильного транспорта, напротив снизились. Так, за подобное нарушение автовладельцу придется выплатить 7,5-10 тысяч леев вместо 9000-12 тысяч леев как было раньше.

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Штраф за уклонение от контроля или препятствование проведению контроля в условиях дорожного движения тоже сократился. Теперь автовладельцам грозит выплатить 1500 до 3000 леев штрафа с применением или без применения двух штрафных пунктов вместо 3600-4500 леев с приостановлением права использования транспортного средства на срок 6 месяцев.