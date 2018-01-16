На Молдову надвигаются метели: синоптики объявили "желтый код"

Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, сообщив о том, что по всей стране возможен "желтый код" метеоопасности: метели, сугробы и заносы

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с обильными осадками и сильным ветром.

© AFP 2018/ Ahmad Gharabli Снеговики из различных уголков мира поражают своим разнообразием 15

Предупреждение будет действовать с 18.00 среды, 17 января, до четверга, 18 января.

"В ночь с 17 на 18 января ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, в южной части — сильные — от 15 до 20 литров на квадратный метр", — сообщили метеорологи.

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

Как отметили синоптики, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.