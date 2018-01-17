Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Кишинев

Телеведущую Ираду Зейналову, которая в данный момент работает на телеканале НТВ, не пустили в молдавскую столицу

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Известную телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Кишинев. По прилету в Молдову ее остановили в Международном аэропорту сотрудники Пограничной полиции для прохождения паспортного контроля, в результате которого было решено – журналистку в Молдову не пускать.

Произошло это еще вчера вечером. Однако в СМИ информация просочилась только сегодня. Ирада Зейналова во вторник вечером улетела в Москву. Эту информацию подтвердили для Sputnik сотрудники Пограничной полиции.

"Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в нашу страну, потому что не указана цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально, — сообщили в пресс-службе Погранполиции.

При этом там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

Журналистка была отправлена в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

Ранее в Молдову не пускали журналистов различных изданий, в том числе корреспондента РИА Новости Тимура Хурсандова, представителей телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.