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Аномальные морозы

Морозы заставляют бездомных искать теплый ночлег

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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В единственный в Кишиневе Центр временного содержания бродяг также привозит полиция и скорая помощь

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik, Дарья Чернега.  С наступлением холодов число постояльцев Центра временного содержания для бездомных в Кишиневе выросло примерно на треть. Как рассказала Sputnik  психолог учреждения Марчела Дица, несмотря на то, что центр рассчитан на 75 человек, минувшей ночью на ночлег попросились 95 бездомных.

"Для того, чтобы разместить всех желающих, мы принесли  матрацы и раскладушки. Стараемся, чтобы всем было тепло", — рассказала сотрудница центра.

По словам собеседницы, Центр временного содержания работает ежедневно с 20.00 до 8-ми часов утра. После завтрака, согласно регламенту, бездомные должны покинуть учреждение. Однако есть категория граждан, которые проживают там длительное время.

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"У нас есть 25 человек с особыми потребностями, речь идет о бездомных стариках и людях с ограниченными возможностями, которые нуждаются в постоянном уходе. Поэтому мы позволяем им оставаться и в дневное время", — отметила Марчела Дица.

Помимо ночлега, Центр временного содержания оказывает и социальные услуги. В учреждении работают психолог, соцработник, медик, юрист. По словам Марчелы Дица, были случаи, когда специалисты смогли помочь некоторым гражданам восстановить документы и найти работу. Собеседница отметила, что в Молдове нет статистики о том, сколько в стране проживает людей без определенного места жительства. Однако с 2004-го года за помощью в учреждение обратилось свыше трех тысяч человек.

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Теги:
мороз, бездомные, Общество
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