Ираду Зейналову не пустили в Молдову: какова реакция НТВ

Телеканал НТВ выступил с заявлением по недопуску в Молдову журналистки Ирады Зейналовой

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Представители российского телеканала НТВ выразили удивление причиной, по которой в Молдове отказали во въезде известной телеведущей Ираде Зейналовой.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Президент Молдовы прокомментировал факт недопуска Ирады Зейналовой

Во вторник по прилету в Молдову ее остановили в Международном аэропорту сотрудники Пограничной полиции для прохождения паспортного контроля, в результате которого было решено – журналистку в Молдову не пускать, потому что не указана цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев.

Как уточнили в Погранполиции, "во время контроля она заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально".

При этом там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд. Журналистку отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

"Искренне удивлены. В течение трех часов, которые съемочная группа НТВ провела в аэропорту, представители пограничной полиции неоднократно говорили с представителями тех самых официальных лиц", — говорится в сообщении телеканала НТВ в Telegram.

Ранее президент Молдовы заявил Sputnik, что "утром говорил с Зейналовой и договорился, что она прилетит на днях по официальному приглашению для интервью".

По мнению главы государства, "такие шаги, как факт непропуска журналиста, не помогут возобновлению диалога и сотрудничества с Россией".

Ранее в Молдову не пускали журналистов различных изданий, в том числе корреспондента РИА Новости Тимура Хурсандова, представителей телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.