Когда в Кишиневе появится новый центр города

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Несмотря на запрет на строительство в историческом центре Кишинева, объявленный еще в 2004 году, никто из причастных к продолжающемуся уродованию облика столицы до сих пор не привлечен к ответственности, заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова архитектор Серджиус Чокану.

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По его словам, еще в 1993 году парламент принял соответствующий закон, и был создан реестр памятников, охраняемых государством. В документ включили и исторический центр Кишинева.

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Чокану полагает, что существенную помощь городу может оказать общественность, влияя на местные власти. А проблему застройки центра столицы, по мнению архитектора, можно решить грамотным управлением.

"Проблема Кишинева в том, что он моноцентричен. Все основные городские функции и здания сконцентрированы в старой части города. Поэтому, раз уж все важные места расположены в центре, там же пытаются строить и другие ключевые объекты. Итог — исторические кварталы застраиваются, продолжается разрушение архитектурных памятников", — объяснил Чокану.

Он рассказал, что в других странах в таких случаях обычно формируют новый центр города, где сосредоточен бизнес, торговый и административный сегменты, куда перемещаются все основные учреждения. Архитектор полагает, что таким образом город станет полицентричным. Какие-то важные объекты в этом случае традиционно продолжат функционировать в старом городе, иные же будут "передислоцированы" в другие секторы Кишинева.

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Специалист рассказал, что в 2012 году Молдову посетила экспертная группа Совета Европы по вопросам защиты культурного наследия.

"Эксперты пробыли тут около двух недель, после чего прислали доклад, где сообщили: необходимые инструменты и законы для охраны наследия в государстве есть, но они не работают по двум причинам. Первая из них — коррупция, вторая — отсутствие политической воли на всех уровнях", — сказал Чокану.

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Он добавил, что ситуация усложняется тем, что административно центральная часть города подчинена нескольким претурам — центр административно расчленен на части. К тому же единой политики по развитию города нет, все здания, которые строятся в центре, появляются там хаотично.