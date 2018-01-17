Спасатели в Молдове "на низком старте": грядет жуткая ночь - здесь читайте инструкции

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Буквально через несколько часов погода круто изменится — метеорологи объявили желтый код на ночь со среды на четверг по причине сильного ветра и возможности снегопада и снега с дождем.

© AP Photo / Matt Dunham Снег и метели: точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 января

На юге Молдовы есть риск образования снежных заносов на дорогах.

В связи с изменениями погодных условий Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций рекомендует водителям воздержаться от поездок, покуда авто не будет готово к суровому испытанию зимней стихией. Обязательно нужно иметь в машине воду, теплую одежду, в багажнике — песок, лопату и цепи для шин.

Да, и убедитесь, что ваш мобильный телефон хорошо заряжен, а также имеется портативное зарядное устройство — на случай необходимости звонить в "скорую", спасателям и близким.