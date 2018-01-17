Молдова отменяет визовый режим для 33 стран

Молдавское правительство решило отменить визовый режим с 33 странами, из которых 7 уже согласились сделать то же самое для нашей страны

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Члены кабмина Молдовы на заседании в среду утвердили решение внести поправки в законодательство, которые в одностороннем порядке отменяют визовый режим для граждан 33 государств.

"Этот проект предназначен для того, чтобы упростить пересечение границы отменой визового режима для 33 стран. Надеемся, что такой шаг Республики Молдова принесет экономическую выгоду стране и будет продвигать ее имидж за рубежом", — сказал журналистам после заседания правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски.

Таким образом, согласно постановлению правительства, предстоит отменить визовый режим для Антигуа и Барбуды, Аргентины, Бразилии, Брунея, Содружества Доминики, Колумбии, Сальвадора, Гренады, Гватемалы, Гондураса, Маршалловых островов, Соломоновых островов, Кирибати, Маврикия, Мексики, Микронезии, Никарагуа, Республики Палау, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Винсент и Гренадин, Самоа, Восточного Тимора, Королевству Тонга, Тринидаду и Тобаго, Тувалу, Уругвая, Вануату, Венесуэлы и Коста-Рики.

Пока же только семь государств выразили готовность в ответ отменить визовых режим для граждан Молдовы. Это Антигуа и Барбуда, Содружество Доминика, Микронезия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа.

Как уточнил Ульяновски, власти Молдовы уже начали консультации со всеми осташимися странами, чтобы был применен принцип взаимности.

"Наш план — ориентироваться на то, чтобы привлекать инвесторов и туристов, увеличивать торговый обмен", — сказал министр.

Как сказано в проекте решение, его еще предстоит передать на рассмотрение парламенту страны.