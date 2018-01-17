"Оранжевый код": на Молдову обрушились снегопады

Молдавские метеорологи ухудшили прогноз, сообщив о том, что по всей стране возможен "оранжевый код" метеоопасности: метели, сугробы и заносы

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы ухудшила метеопрогноз и объявила "оранжевый код" метеоопасности на большей части территории республики в связи с обильными осадками, сильным ветром и мокрым снегом.

Предупреждение действует с 18.00 среды, 17 января, до 08.00, четверга, 18 января.

"В ночь с 17 на 18 января ожидаются сложные погодные условия: на большей части территории ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега — 20-25 литров на квадратный метр", — сообщили метеорологи.

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

Как отметили синоптики, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

В северных районах республики действует "желтый код" метеоопасности.