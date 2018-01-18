Снежный апокалипсис в Кишиневе: транспорт стоит - люди опаздывают

Несмотря на то, что дорожные и коммунальные службы столицы по распоряжению и. о. мэра работали всю ночь, расчищая пути, многие кишиневцы опоздали на работу в четверг

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Метель не прекращается, на дорогах гололедица, общественный транспорт ходит с задержками.

Снегопад в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Снегопад в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Снегопад в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 3 © Sputnik / Miroslav Rotari Снегопад в Кишиневе

Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции сообщила, что затруднено автомобильное движение на следующих участках:

Центр:

Штефан чел Маре — Чуфля в направлении ул. Измаил;

Миорица, в направлении ул. Гренобле;

Г. Асаки;

Ботаника:

пр. Дачия (Виадук) в направлении перекрестка Чуфля — Букурешть;

Буюканы:

круговое движение на пересечении И. Крянгэ — Каля Ешилор — Штефан чел Маре;

ул. В. Лупу, по направлению к ул. К. Стере;

Рышкановка:

ул. К.Орхеюлуй перекресток с ул. Студенцилор, вьезд в город;

круговое движение: Московский — А. Руссо — Киевская.

Чеканы:

ул. Ваду-луй-Водэ в направлении TUTUN — CTC;