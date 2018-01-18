Снежный апокалипсис в Кишиневе: транспорт стоит - люди опаздывают

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Метель не прекращается, на дорогах гололедица, общественный транспорт ходит с задержками.
- Снегопад в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Снегопад в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Снегопад в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции сообщила, что затруднено автомобильное движение на следующих участках:
Центр:
Штефан чел Маре — Чуфля в направлении ул. Измаил;
Миорица, в направлении ул. Гренобле;
Г. Асаки;
Ботаника:
пр. Дачия (Виадук) в направлении перекрестка Чуфля — Букурешть;
Буюканы:
круговое движение на пересечении И. Крянгэ — Каля Ешилор — Штефан чел Маре;
ул. В. Лупу, по направлению к ул. К. Стере;
Рышкановка:
ул. К.Орхеюлуй перекресток с ул. Студенцилор, вьезд в город;
круговое движение: Московский — А. Руссо — Киевская.
Чеканы:
ул. Ваду-луй-Водэ в направлении TUTUN — CTC;