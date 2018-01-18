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Метель в Молдове: какая обстановка на национальных трассах

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Снежный апокалипсис в Молдове (7)
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В Госадминистрации автомобильных дорог представили данные о том, в каком состоянии находятся национальные трассы Молдовы

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. На всех национальных трассах есть скользкие участки, но нигде нет случаев полной остановки движения. Об этом свидетельствуют данные Государственной администрации автомобильных дорог.

Самая серьезная обстановка на трех трассах, на каждой из которых работают до 10 единиц спецтехники. Это Хынчешты-Леова-Кагул-Слобозия Маре, Кишинев-Хынчешты-Чимишлия-Комрат-Вулканешты-Джурджулешты и Крива-Кишинев-Гура Быкулуй. 

Снег
© Sputnik/ Vladimir Vyatkin
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По 7 единиц спецтехники вышли на расчистку трасс Кишинев-Оргеев-Бельцы и Кишинев-Унгены-Скуляны (до границы с Румынией). На остальных национальных дорогах трудятся по 3-5 единиц спецтехники.

По информации Госадминистрации автомобильных дорог, с прошлого вечера до утра на расчистку трасс вышли 331 единица спецтехники. Всего были рассыпаны свыше трех тысяч тонн противогололедного материала.

В Молдове до вечера 18 января действует метеопредупреждение в связи с метелями и сильным ветром. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям создал на это время три антикризисных штаба. Они находятся в Бельцах, Кагуле и Кишиневе.

Тема:
Снежный апокалипсис в Молдове (7)

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Теги:
снег, трассы, движение, состояние, Государственная администрации автомобильных дорог, Молдова, Погода
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