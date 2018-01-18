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Крещение-2018 — о крещенской воде и народном обычае купания в проруби

© Sputnik/ РИА Новости
Общество
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Федор Ларионов
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (179)
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В чем суть христианского праздника Крещения Господня, зачем купаются в реках и озерах в этот день, как правильно вести себя на водосвятии, где и когда без очередей можно набрать крещенской святой воды

Об этом в преддверии праздника, который отмечается 19 января, читателям Sputnik Молдова рассказал клирик Свято-Георгиевского храма Кишинёва, протоиерей Виталий Шинкарь.

— Праздник Крещения — один из самых популярных в народе. С ним связана такая красивая традиция, как крещенское купание в проруби. Правда, проруби этой зимой в Молдове не отыщешь, да и люди иногда о Крещении не знают ничего, кроме "положено окунаться в воду". Что нам необходимо знать о Крещении Господнем?

— На самом деле как раз традиция купания — совсем не церковная. Скорее, обычай показывать удаль молодецкую. К церковному предписанию, к церковной норме этот обряд никакого отношения не имеет. И сразу хочу предупредить всех, если уж окунаетесь в холодную воду, так делайте это с благочестием. Нельзя окунаться ради того, чтобы потом быстренько выпить и "согреться". Ведь у наших людей как — охладился, и сразу надо "обгорячиться". И ты всю красоту и чистоту праздника смываешь каким-то непотребством. И конечно, нельзя верить, что в окунании есть какой-то мистический смысл или внутреннее испытание. 

Сам же праздник Крещения достаточно древний. Он праздновался в древней Церкви вместе с Рождеством, поэтому в эти дни службы совершенно одинаковые. Разделились они уже ближе к V-VI веку. И конечно, праздник это удивительный, потому что он евангельский, он описывает реальное историческое событие — выход на Иордан самого Господа нашего Иисуса Христа, который крестился от Иоанна Предтечи.

Праздник Крещение Господне в Севастополе
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Крещение Господне или Богоявление: история, традиции, приметы, гадания и купание

Событие это необыкновенное, потому что логически говоря, Бог совершен, Он ни в чём не нуждается. И вдруг Бог приходит на Иордан и просит, чтобы Иоанн Предтеча, как бы восполнил его жизнь, добавил в нее нечто важное. 

Тогда считалось, что креститься могут лишь язычники. Само слово "крещение" происходит от слов "окунание", "погружение" —  в воду, в знак очищения, погружали тех, кто примыкал к иудаизму, кто приходил из языческой темноты и невежества.

И вдруг сам живой Бог приходит к Предтече и просит, чтобы тот его крестил. Иоанн Предтеча, конечно, в замешательстве обратился к Христу, в том смысле, что — "Господи, все должно быть наоборот. Если уж крестить, то Ты меня, а не я Тебя, как Живого Бога". Но именно так нам, людям, преподается важнейшая правда. 

Христос говорит людям — вы рождены от смертных родителей, от мертвого Адама, который согрешил и умер. И вы не можете победить смерть, что бы ни делали. Какие бы ни изучали философские течения или древние манускрипты, какие бы вы ни посещали мистические культы — вы умрете. Но вот, Я пришел для того, чтобы избавить вас от смерти.

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

И это Он сделал в конце концов через Свою гибель — растоптал смерть и воскрес. Но войти в наследство Свое Он нам разрешил только через крещение. Он сказал, что это — рождение от Меня. Кто в эту воду войдет, тот Мне сын, дочь и наследник, потому что мертвое в вечность войти не может, и Я – новый Адам, Тот, кто избавил старого Адама от смерти. И всякому, кто примет этот водный знак на сердце, тому очищение будет не только телесное, но и душа новая будет в том рождена.

Крещение — это, наверное, самое главное для христианина событие, и каждый год в этот праздник вспоминается и наше крещение, и наша купель. Каждый из православных христиан тоже когда-то в нее вошел, младенцем или взрослым. И каждый помнит, что войдя в нее, я или мой крестный дали обет Господу, что я пойду этим путем, что он для меня состоится — путь встречи со Христом, и моя жизнь как служение Господу. 

Поэтому нам с вами в этот праздник воспоминается "множество множеств". И собственное крещение, и радость, что Господь соединился с этим миром — потому что, войдя в воду, Господь соединился со своим творением, а творение приняло Христа и было искуплено. 

— Огромное место во время празднования Крещения занимает святая вода. Как правильно обращаться с крещенской водой? 

— Этот праздник в Церкви, конечно же, всегда соединен с водосвятием. В этот день люди набирают освященную воду в храме и многие пользуются ею в течение целого года. Мы сами не только можем освятить свое жилище крещенской водой, но даже и обязаны это сделать. Окропить свой дом, на все четыре стороны, в каждом помещении своем, где мы живем, произнести "Во имя Отца, Сына и Святого Духа", окропить всех домочадцев, всю живность, которая дома водится. 

Крещение — это праздник чистоты, обновления всех наших обетов с Богом. Это праздник, приносящий свет и несомненную надежду, потому что с нами Бог! В эту секунду Он соединяется с человеком, и я как человек могу быть сопричастен Ему, в Его рождении и в Его крещении.

Календарь постов и трапез 2018
© Sputnik/
Календарь постов и трапез на 2018 год

Так мы, православные, проводим праздник Святого Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа. И конечно, этот день связан, с огромным количеством событий — церковных служб, традиций, народных забав, — как раз таких, как окунание в источники. Нельзя просто смешивать, пересекать то, что церковное с тем, что всего лишь человеческое. Окунание хорошо тогда, когда оно сопряжено с благочестием. 

— Когда можно набрать крещенскую воду тем, кто приходит в храм?

— Служба в этот день проходит раньше, чем обычно, в 7 утра, в городских условиях. И мы всех зовем в этот праздник, в первую очередь, не только за водой — потому что у нас в этот день происходит какая-то болезненная суета. Приходим в храм к 7 утра, и стоит уже толпа людей возле иордани, где будет освящаться вода, на холоде мерзнут, заняли очередь. А вот в храм на службу им даже в голову не придет зайти. Лишь бы набрать воду, будто колдовскую святыню, и скорее уйти домой. 

Но святая вода не "работает" как колдовство. Эта вода "работает" только тогда, когда ты соединяешься с верой и ты видишь в этой воде Христа, когда-то вошедшего в Иордан. И обращаясь к Нему с молитвой, ты получаешь от Бога, а не "от воды" помощь. 

Поэтому всем нужно обязательно побыть на службе, помолиться Богу. И ни в коем случае не вспоминать, как принято было вести себя в советской очереди, — чтобы растолкать всех, лезть с криками "вы тут не стояли". А то иногда смотришь, и такое ощущение, что не святая вода, а какая-то бесплатная колбаса раздается.

Воды хватит всем, она наливается два дня, в любое время можно подойти ее набрать, можно со своей водой прийти на освящение. Постарайтесь не терять благочестия, потому что одной рукой творить добро, а другой замазывать его какой-то грязью —тем самым мы оскверняем и само торжество, и сами вредим себе.

Поэтому в первую очередь, моя христианская жизнь — это всегда молитва, это всегда вера, это добрые дела, которые я делаю во имя Божие, и это следование заповедям Христовым. Всех в этот день зову на праздник, праздник великолепнейший, красивый. Бог к этому дню подарил нам немножечко снега, может быть, и наша кишиневская уличная грязь и серость будут прикрыты пеленой чистоты. Даже мир в белое одевается и чистоту нам приносит.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (179)

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Теги:
Крещение-2018, прорубь, купание, Виталий Шинкарь
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