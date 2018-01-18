Важно для водителей: в Молдове из-за метели остановлено движение

В Национальном инспекторате по патрулированию сообщили, что из-за снегопада остановили движение на одном из участков трассы

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Движение транспорта между четырьмя молдавскими селами остановлено. Об этом сообщила служба "InfoTrafic" Национального инспектората по патрулированию Генинспектората полиции МВД РМ.

Из-за неблагоприятных погодных условий остановлено дорожное движение от национальной трассы R3 на участке между селами Валя Пержей, Градиште, Юрьевка и Порумбей до трассы M3", — говорится в сообщении.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Видеофакт: как в Молдове транспорт освобождают от снега

Кроме того, крупногабаритный транспорт, который ехал через трассу M3 по мосту Бачой перенаправили в сторону Яловен.

В Молдове до вечера 18 января действует метеопредупреждение в связи с метелями и сильным ветром. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям создал на это время три антикризисных штаба. Они находятся в Бельцах, Кагуле и Кишиневе.

В Шолданештском районе спасатели только этим утром помогли выбраться из снежного плена трем транспортным средствам.

В Резинском районе из-за непогоды вылетел с трассы автомобиль скорой помощи, перевозивший трехмесячного младенца. Помогли выбраться из чрезвычайной ситуации местные спасатели.

Кроме того, принято решение не пускать в Новые Анены фуры, чтобы те не завязли в снегу.

Метели и сильный ветер стали причиной того, что в 173 населенных пунктах 19 районов республики частично прервана подача электричества.