Метель в Молдове: отмены и задержки авиарейсов в аэропорту

Непогода внесла коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева – есть отмены рейсов, есть переносы

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Из-за метели и сильного ветра, обрушившегося на Молдову, в кишиневском аэропорту отменены сразу несколько авиарейсов, а еще ряд самолетов прибудут с большим опозданием. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте главной воздушной гавани страны.

"В настоящее время в связи с тяжелыми метеоусловиями отмечаются задержки прилетающих и улетающих рейсов. Прежде чем отправиться в аэропорт, просим вас зайти на наш сайт и убедиться, что ваш рейс будет осуществлен по расписанию", — говорится в сообщении Международного аэропорта Кишинева.

Как уточнили в аэропорту, там продолжает работать снегоуборочная техника, чтобы обеспечить оптимальные условия для безопасных полетов.

Таким образом, аннулированы рейс RO 201, AZ 5043 из Бухареста и W6 6904 из Берлина.

Самолет из Москвы SU 1846, который должен был прилететь в 10.55 ориентировочно прибудет в Кишинев в 19.00. Еще один рейс из столицы России 9U 174, S7 4535 вместо 11.40 должен приземлиться в 14.40.

Самолет из Тель-Авива TQ 4336 опаздывает на 40 минут и прибудет в 12.50. Рейс из Брюсселя 9U 802 вместо 12.50 прилетит в 15.20.

Приблизительно на час задержатся вечерние рейсы 9U 172, S7 4537 из Москвы (прилетит около 20.00) и 9U 746 из Стамбула (около 19.25).

В связи с этим рейсы в обратном направлении также переносятся на несколько часов.