Sputnik Молдова – на лидирующих позициях в рейтинге интернет-СМИ

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, в Молдове среди интернет-СМИ Sputnik удерживает лидирующие позиции.
Данные приведены за октябрь 2017 года.
Sputnik Молдова – на лидирующих позициях в рейтинге СМИ страны: смотрите рейтинг
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, в Молдове среди интернет-СМИ Sputnik удерживает лидирующие позиции.
Данные приведены за октябрь 2017 года.
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