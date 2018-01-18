Без происшествий: Зейналова взяла интервью у президента Молдовы

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В четверг состоялось интервью Ирады Зейналовой с президентом Молдовы Игорем Додоном, отмечается на официальной страничке главы республики в Facebook.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Кишинев

Накануне, во вторник вечером, ведущую программы "Итоги недели" на канале НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдову, задержав в Кишиневском аэропорту. В молдавскую столицу Зейналова прилетела на запланированное интервью с Додоном. Журналистку отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва. В ночь на четверг Зейналова снова прилетела в Кишинев по официальному приглашению президента республики. На этот раз обошлось без происшествий.

"Дал интервью для Ирады Зейналовой, журналиста, ведущей программы "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ, которая приехала в Молдову по моему приглашению. Интересный получился разговор. Интервью можно будет посмотреть в воскресенье, 21 января, на НТВ, в 19.00 по московскому времени", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее, комментируя для Sputnik Молдова инцидент в аэропорту, Зейналова предположила, что произошла накладка. По ее словам, молдавские пограничники, которые тогда работали с ними, выполняли свои обязанности.

"Это независимое государство со своими правилами. Не хотелось бы, чтобы такой инцидент каким-то образом повлиял на отношения России и Молдовы, поскольку это по-настоящему братский для нас народ, и мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения всегда были на хорошем, высоком и позитивном уровне", — сказала Зейналова.