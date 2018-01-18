В Кишиневе появится музей Холокоста - он будет открыт в Доме национальностей

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Открытие центра-музея "Память Холокоста и межэтническая толерантность" в Кишиневе, в Доме национальностей, состоится 26 января и начнется в 11.00.

По данным пресс-службы Бюро межэтнических отношений, это ведомство совместно с еврейскими и цыганскими этнокультурными организациями в Республике Молдова с 24 по 31 января организует ряд мероприятий, посвященных жертвам Холокоста.

Напомним, что 27 января Организация Объединенных Наций и большинство стран мира отметят Международный день памяти Холокоста.

Музеи и мемориалы жертв Холокоста созданы в США и Европе, Аргентине и Южной Африке, Канаде и Японии.