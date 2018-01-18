Забастовка в Бельцах: члены "Нашей партии" четыре дня держат голодовку

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Муниципальные советники от "Нашей партии" в Бельцах — втором по величине города в Молдове – объявили голодовку, которую держат уже четвертый день подряд, в связи с давлением, оказываемом на них представителями правящего большинства.

Как заявила Sputnik мунсоветник от "Нашей партии" Елена Грицко, решение о проведении голодовки поддержано практически всеми местными избранниками от полифтомирования. Как отметила собеседница, с момента начала голодовки давление на членов "Нашей партии" и их родственников усилилось.

"Власти делают это для того, чтобы расколоть фракцию "Нашей партии" в мунсовете Бельц. У нас 26 советников – абсолютное большинство. Давление оказывается в том числе для того, чтобы наши советники вышли из фракции "Нашей партии", но остались в мунсовете. А делается это для того, чтобы создать свою большую фракцию и назначить своего вице-мэра", — сказала Грицко.

Она подчеркнула, что в этой связи властям не выгоден местный референдум, который инициировала фракция "Нашей партии" о доверии к ее лидеру – мэру города Бельцы Ренато Усатому, находящемуся на данный момент в Москве. По ее словам, власти не хотят проводить этот плебисцит, поэтому и оказывают давление на советников "Нашей партии".

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"Голодовка продолжится до пятницы, 19 января, когда должно состояться очередное заседание муниципального совета, на котором будет установлена дата референдума, как будет поставлен вопрос в бюллетене, а также мотивы. По процедуре после этого все документы отправляют в ЦИК, который и примет решение относительно этого референдума", — сказала Грицко.

Как отметила собеседница, по итогам заседания мунсовета в пятницу члены фракции проведут встречи с представителями ряда посольств. "После чего мы проведем конференцию о своих дальнейших шагах. Все зависит от реакции европейских и международных структур", — заключила Грицко.