Метель в Молдове: десятки международных автобусов отменены

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Ровно треть междугородних и международных автобусов не смогла 18 января выехать по назначению из-за непогоды в Молдове. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Северного автовокзала.

Всего за сутки должно было быть выполнено 484 рейса, большинство из которых – по стране. Однако 160 пришлось отменить из-за непогоды. В том числе 33 международных автобусных рейса. Это по большей части рейсы в Украину и Россию.

Так, отменили сразу десять рейсов в Одессу, три автобуса в Москву, два уехали в Санкт-Петербург, два – в Севастополь, еще по одному рейсу не отправились в Запорожье, Киев, Ананьев, Южное, Курортное, Воронеж, Белгород, Котовск, Ильичевск, Вапнярку, Ростов-на-Дону, Сергеевку, Днепропетровск, Лазурное, Париж и Познань.

В Молдове до вечера 18 января действует метеопредупреждение в связи с метелями и сильным ветром. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям создал на это время три антикризисных штаба. Они находятся в Бельцах, Кагуле и Кишиневе.

Из-за погодных условий было нарушено и авиасообщение. В итоге отменили авиарейсы из Бухареста, Берлина, Вены и Венеции, а еще несколько рейсов прибыли с многочасовой задержкой.