Эхо войны: о чем не могут забыть блокадники, проживающие в Молдове

Это была повальная смерть - воспоминания блокадников, которые проживают в Молдове: 75 лет назад, 18 января 1945-го года была прорвана блокада Ленинграда

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik, Дарья Чернега. На данный момент в Молдове проживает девять человек, переживших блокаду Ленинграда. Некоторые из них прошли через страшный голод, будучи маленькими детьми. Другие столкнулись с трагедией уже в юном возрасте. Корреспондент Sputnik пообщался с очевидцами блокады.

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"Черный липкий кусочек"

С началом блокады целью немецких налетов на Ленинград были продовольственные склады. Блокадница Мария Маркулович хорошо помнит, как город остался без провизии.

"В один день выходим, и видим, что пламя стоит на все небо ленинградское. Думаем, что такое? И вдруг сообщают, что горит склад продуктов для города. Несколько дней горели продукты. После этого случая стали выдавать всего по 125 граммов хлеба. А через месяц-полтора по Ленинграду уже валялись трупы умерших с голоду. Это был просто ужас", — вспоминает собеседница.

По словам очевидицы страшных событий, хлеб, который выдавали блокадным ленинградцам, был почти не съедобным. Это был "черный липкий кусочек", потому что в муку для веса и объема добавляли опилки или клейстер.

Другая блокадница, проживающая в Кишиневе, — Людмила Александрова помнит, как вместе с матерью мололи в мясорубке, а затем ели солому из матраца. Большим счастьем для блокадных детей был кусочек соли.

"Нас было трое детей. Каким-то образом у мамы оказался мешочек с крупной солью. В доме были большие часы. Мы трое становились к стенке и ждали, когда наступит 12 часов, так как ровно в 12.00 нам давали по кусочку крупной соли", — рассказала Людмила Александрова, которой на момент блокады было 6 лет.

Ситуацию усугубляли холода, отсутствие электричества и водоснабжения. Люди утоляли жажду водой из Невы. По воспоминаниям Людмилы Александровой вода, принесенная из реки, замерзала в домах блокадных ленинградцев, когда все вещи и мебель были использованы как топливо для обогрева холодных квартир.

"Это была повальная смерть…"

Жительница Кишинева Мария Маркулович во время блокады Ленинграда устроилась работать в госпиталь. Она помнит, как каждый день приходила на работу и встречала грузовик, груженный трупами. После тяжелого рабочего дня остаться на ночевку в больнице было психологически невозможно.

"Стонали раненые. Мы не выдерживали этот рев и уходили", — рассказала Маркулович.

Медсестры и санитарки коротали ночь в зале ожидания на ближайшей станции. Туда же приходили и рабочие соседнего завода.

"Там ложились спать все впритирку, так как было холодно, стоял страшный мороз. Никто в глаза друг другу не смотрел. Мы хоть в госпитале умывались, у нас вода была. А рабочие даже не умывались", — отметила Маркулович.

По словам защитницы Ленинграда, истощенные голодом и холодом люди, шатаясь, выходили на улицу, падали и умирали. На очищение города от трупов были брошены все силы. Не оставались в стороне даже дети.

"Когда наступила зима, людей собирали по домам, и мы зашивали их в простыни. Меня тоже научили шить. Этих людей складывали в сарае и везли хоронить", — рассказала Людмила Александрова.

К весне 42-го года ситуация с провизией стала улучшаться. Но смерть все равно витала над Ленинградом, рассказал блокадник Юрий Егоров.

"Несмотря на то, что снабжение улучшилось, люди продолжали умирать от дистрофии, так как она имеет необратимые последствия. Мой отец умер 5 марта, когда снабжение уже наладилось. Были организованы так называемые диспансеры, куда помещали сильно ослабевших людей. Несмотря на усиленную подкормку, они продолжали умирать", — пояснил собеседник.

Эвакуация

Как вспоминает Людмила Александрова, летом 42-го года дневную норму хлеба увеличили до 250-ти граммов. В июле поступило распоряжение о том, чтобы эвакуировать оставшихся детей и их матерей. Людмилу с мамой вывозили через Ладожское озеро.

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"Немцы очень часто летали над озером. Фашистский самолет летел очень низко. Я увидела глаза этого немца, у него были большие очки. Он утопил первую баржу, и тогда наши женщины подняли детей. Он сделал круг, пролетел мимо нас и утопил третью баржу. А мы остались", — вспоминает блокадница.

Смерть подстерегала блокадников даже тогда, когда казалось, что самое страшное позади. Людмила Александрова рассказала эпизод, когда родная мама не разрешила ей прикасаться к пище, невзирая на голод.

"Нас подвезли к товарному поезду. Впереди него горели костры, на которых в котлах варили кашу. Мама с тетей закрыли нас — детей в вагоне. Мы кричали, просили поесть, но они не давали. Потом мы поняли, что люди ели, и у них, наверное, был заворот кишок от того, что они с голоду переели каши", — пояснила собеседница.

Сегодня блокадники Ленинграда, проживающие в Молдове, получают надбавку к пенсии в размере 700 леев. "Мы не существуем, мы живем, и мы довольны, что нас не забывают", — заверила Людмила Александрова.