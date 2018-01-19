Ах, эта зима: как ты сводишь нас с ума - фото снежного Кишинева

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. На Новый год и Рождество многие жители Молдовы, глядя на погоду, даже и не думали о том, что в нашу страну все-таки придет настоящая зима. Было по-весеннему тепло, горожане достали легкие пальто и солнечные очки и наслаждались теплыми деньками. Но все изменилось в четверг, 19 января, когда страну засыпало наконец снегом. Социальные сети буквально "взорвались" снимками снежного Кишинева. Sputnik сделал подборку потрясающих снимков молдавской зимы — такой, какой она и должна быть: морозной, прекрасной и заснеженной.

Публикация от Sputnik Moldova (@sputnikmoldova) Янв 16, 2018 at 2:57 PST

Публикация от Sputnik Moldova (@sputnikmoldova) Янв 17, 2018 at 11:00 PST

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