Метель прекратилась, но множество дорог по-прежнему заблокированы

Погодные условия стали причиной того, что в Молдове на многих трассах национального и местного значения остановлено движение

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В Молдове 24 села изолированы из-за неблагоприятных погодных условий. По информации Национального инспектората по патрулированию, подъездные дороги к ним до сих пор заблокированы, несмотря на то, что метель прекратилась еще в четверг вечером.

В Каушанском районе речь идет о селах Флорика, Марианка де Сус, Фырлэдень, Киркэешть, Триколич. В районе Штефа-Водэ заблокированы дороги к селам Марианка де Жос, Алава, Семеновка, Брезоая, Фештелита, Волинтирь, Копчак, Штефэнешть, Пуркарь, Олэнешть, Крокмаз, Антонешть, Карахасань, Кэплань, Талмаз, Чобурчиу, Виишоара, Лазо и Слобозия.

© Sputnik/ Николай Костыркин Отголоски непогоды: какие КПП в Молдове все еще не работают

Как уточнили в Национальном инспекторате по патрулированию, сложно едет транспорт между 20-48 километрами трассы R30 возле Каушан, а также на пункте Хаджимус на трассе R26.

Остановлено движение грузовиков и фур в селах Чобановка и Калфа, на трассках Кантемир-Комрат и Садык – Кантемир. Еще четыре грузовика стоят на бульваре Дачия в сторону Друмул Бачоилор.

По информации Госадминистрации автомобильных дорог, сложности при движении транспорта также отмечены на трассах: R30 Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ (км 8-9), R35 Комрат – Кантемир — R34 (Вишневка), G 110 Гыска – Золотиевка – Первомайск – Гангура – Рэзень – М3, G 113 Бендеры – Копанка – Плоп – Штубей – Каушаны, G69 G68 – Устиа – Машкэуць – G72, G72 R6 – Брэнешть – Криуляны, G75 R6 – Пересечина – Хыртопул Маре – Круглик — G71, G115 R30 – Рэскэець – Хлиная – R2, G116 R30 – Штефан-Водэ – Алава – Сэиць — G117

Предполагается, что движение там должны восстановить к полудню.