Более 100 населенных пунктов Молдовы обесточены второй день подряд

Из-за непогоды, которая обрушилась на Молдову в ночь на четверг, без электроэнергии продолжают оставаться 166 населенных пунктов страны

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Последствия метелей: более 100 населенных пунктов в 15 районах Молдовы остаются без света, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным происшествиям (ГИПП) МВД республики.

На протяжении ночи работали три кризисных штаба на севере, юге и в центральной части республики. На протяжении ночи спасатели разблокировали из снежных заносов сотни автомобилей в районах Шолданештах, Резина, Оргеев, Кэушанах, Новых Аненах, Криулянах, Комрате, Тараклии, Дрокии, Сороках, Флорештах и в Кишиневе.

Помощь спасателей понадобилась близ населенного пункта Кошкалия и Киркаешты Каушанского района. Сотрудники ГИПП разблокировали два пассажирских микроавтобуса автобуса с людьми, включая 15 детей, которые направлялись на занятия в школу.