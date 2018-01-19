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Молдавские леи

Тарифы должны понизить: когда в Молдове будут меньше платить по счетам

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Общество
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В Молдове тарифы на услуги регулируются также, как торгующие на рынке устанавливают цены на укроп: когда и насколько жители республики будут меньше платить по счетам

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik, Елена Комолова. Молдова — страна с красивыми традициями, которым население строго следует. Хоть это и правда, но, пожалуй, именно этим принципом в плохом смысле руководствуются некоторые чиновники. Философия молдавского управленца проста — цены и тарифы могут только расти, но никак не падать. За последние несколько лет граждане Молдовы стали больше платить по коммунальным счетам, но с тех пор уже много воды утекло — лей крепнет, а зарубежные партнеры Молдовы делают стране скидки. Корреспондент Sputnik разбирался, должны ли в связи с этим изменится тарифы?

Оплата услуг ЖКХ
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Тарифы регулируются, как цены на укроп на базаре

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь напомнила, что резкое обесценивание нацвалюты, которое произошло ранее, и спровоцировало рост тарифов на газ и электроэнергию. На их пересмотре настаивали такие крупные игроки как Gas Natural Fenosa и Молдовагаз. Повышение тарифов в компаниях-поставщиках объясняли финансовыми потерями, связанными с курсом валют.

По мнению Шеларь, на протяжении всего 2017 года национальная валюта укрепилась достаточно серьезно. Отвечая на вопрос, когда же снизятся тарифы, собеседница отметила, что не видит настроений и движений со стороны поставщиков этих услуг, то есть они не обращаются в Национальное агентство по регулированию в энергетики (НАРЭ) для того, чтобы понизить тарифы.

"НАРЭ же молчит и занимается тем, что информирует нас исключительно о тарифах на бензин и дизтопливо. Все это вызывает вопросы. Если мы говорим о тарифах на газ, то помимо укрепления национальной валюты, также произошло достаточно серьезное понижение закупочной цены", — сказала Шеларь.

По ее мнению, люди, которые ответственны за решения, связанные с ценами, тарифами, должны реагировать на ситуацию на валютном рынке.

"Пока же у нас крупнейшие поставщики и государственные институты немногим отличаются от торгующих на рынке, у которых петрушка и укроп дорожают, когда лей обесценивается, но зато, когда нацвалюта укрепляется —цены на петрушку и укроп не меняются. В этом смысле НАРЭ ведет себя также", — сказала Шеларь.

Сколько граждане Молдовы переплатили за газ

Как полагают некоторые экономические эксперты, граждане Молдовы переплатили за газ полтора миллиарда леев. Специалисты считают, сам тариф должен быть понижен на 30%.

Пенсионерка, архивное фото
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Как отметил экономист Вячеслав Ионицэ, что в последний раз НАРЭ утверждало тариф на газ 26 января 2016 года. По его словам, тогда агентство брало в расчет валютный курс в 21 лей за доллар.

"Исходя из этого курса были утверждены и тарифы на газ. Однако такого курса, который был утвержден НАРЭ, никогда и не было. Таким образом, отклонения составили от 5% в 2016 году до 17% в 2017-ого", — считает эксперт.

Он отметил, что на протяжении двух лет эти валютные отклонения составили 970 миллионов леев. И это, как добавил экономист, не учитывая снижения на 10% закупочной цены на газ.

"НАРЭ было обязано понизить тариф на газ до начала нынешнего отопительное сезона. НАРЭ обязуется в срочном порядке корректировать тарифы и валютный курс, беря в расчет и текущую ситуацию", — сказал Ионицэ.

Что говорят власти?

Президент Молдовы Игорь Додон в одном из интервью заявил о том, что несколько лет назад республика закупала газ по цене в 340-370 долларов за тысячу кубометров.

Газовая плита
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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"Сейчас мы закупаем газ по 170-175 долларов за тысячу кубометров. То есть цена снизилась вдвое, но тариф для потребителей стал больше. Конечные потребители платят 270-280 иди даже 300 долларов за тысячу кубометров, это если пересчитать. Конечно необходимо снизить тариф на газ", — отметил президент.

Додон напомнил, что на встрече с главой российского концерна "Газпром" Алексеем Миллером он затрагивал вопрос о еще большем снижении закупочной цены на газ для Молдовы — с 175 до 150 долларов за тысячу кубометров. По его словам, российская сторона взяла время подумать.

"Это очень важно, так как приведет дополнительно к снижению тарифа и далее по цепочке — повлияет на тарифы на электроэнергию и многое другое", — сказал Додон.

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Теги:
тарифы, электроэнергия, газ, НАРЭ, Галина Шеларь, Молдова
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