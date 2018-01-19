В Молдову приходят сильные морозы

Серьезное похолодание предстоит на следующей неделе, в Молдове ожидается почти два десятка градусов ниже нуля

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в середине следующей недели столбик термометра опустится до —17 градусов по Цельсию.

Такие показатели ожидаются в ночь на 25 января на севере страны. В центральных районах ночью будет —13, —16, а на юге – от —12 до —15 градусов. Днем столбик термометра опустится от —3 до —8.

Госгидрометеослужба прогнозирует, что постепенно холодать начнет уже с воскресенья. Если в субботу днем ожидаются небольшие плюсовые температуры, то с 21 января столбик и днем будет опускаться ниже нуля градусов.

© Photo: meteo.md Прогноз погоды на семь дней

Однако это не рекордные показатели для января в Молдове. Самая низкая температура была зарегистрирована 20 января 1963 года в Брэтушень. Тогда столбик термометра опустился до —35,5 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум приборы зафиксировали 21 января 2007 года, когда воздух прогрелся до +16 градусов.

В целом среднемесячное значение температуры в январе в Молдове может колебаться от —20, —29 градусов (1963 год) до +8, +11 (1948 год).