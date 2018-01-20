Молдаванки предпочитают порно

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik, Сергей Цуркану. Интернет ресурс Pornhub не нуждается в рекламе — он является крупнейшим хранилищем "клубнички" на любой вкус и цвет. По статистике, опубликованной сайтом, в 2017 году ресурс посетили 28.6 миллиардов человек. Другими словами, в среднем на сайте был 81 миллион посетителей ежедневно.

Статистика конечно впечатляет, но это еще не самое интересное. Согласно исследованию, жительницы Молдовы стали в 2017 году одними из самых активных "потребителей" порнопродукции.

© Photo: Pornhub Insights Статистика просмотров и запросов сайта Pornhub из Молдовы в 2017 году

Кроме того, статистика запросов неумолимо свидетельствует — в Молдове самым популярным предметом поисков стала в 2017 году "крупная пятая точка" (это если высказаться помягче). Ее популярность возросла на 2054%.

Поисковый запрос "Кишинев" отвоевал 210 позиций, и стал четвертым по популярности поисковым запросом у молдаван на этом сайте.

Не зря говорят, что Молдова уверенно демонстрирует показатели отличного обеспечения населения Интернетом и его высокой скоростью. К сожалению, статистика поиска философских трудов или учебников по высшей математике пока не констатирует столь стремительного роста. Возможно, все еще впереди.