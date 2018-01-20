13:53 20 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Проституция. Архивное фото

Не "по-западному": почему в Молдове наказывают за проституцию

© Photo: novostnik.com.ua
Общество
Получить короткую ссылку
23810

Молдова оказалась в числе стран, где проституция карается, а клиенты ответственности не несут

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik, Сергей Цуркану. С проституцией боролись многие страны и многие режимы во все времена, однако справиться с этим явлением не удалось пока никому. Вместе с тем, отношение к торговле собственным телом в настоящий момент у различных стран отличается. Информационный портал Slavorum опубликовал карту, демонстрирующую ситуацию в Европе в 2017 году.

Карта отношения к проституции в европейских странах
© Photo: slavorum
Карта отношения к проституции в европейских странах

 

Согласно документу, все европейские страны разделены на 5 категорий. Страны где проституция и существование борделей легализованы — это Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Нидерланды, Швейцария и Турция.

Страны, где она легальна, но не урегулирована законодательно — таких в ЕС большинство. Речь идет о Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Италии, Люксембурге, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании и Великобритании.

Страны, где использование услуг проституток наказуемо для клиентов, — это Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия и Швеция.

И страны, где само занятие проституцией незаконно, в этот блок попали большинство постсоветских и "младоевропейских" стран. В Андорре, Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Лихтенштейне, Литве, Македонии, Молдове, Черногории, России, Румынии, Сербии и Украине проститутки несут административную или уголовную ответственность.

Конечно же, интересно, как обстоят дела в Молдове и у наших ближайших соседей. Самые серьезные штрафы грозят проституткам в Румынии — судя по опубликованной информации, "жрицы любви" в соседнем государстве платят по 330 евро в случае их разоблачения. В России — 30 евро, в соседней Украине штрафы самые демократические — 8 евро. Молдова, как всегда, где-то посередине — у нас штрафы достигают суммы 40 евро.

Как видно, отношения к торговле собственным телом даже у соседних стран подчас абсолютно разное. И еще одна "практическая" польза опубликованной карты. Любители секс-туризма не должны забывать, что в некоторых странах, например, Франции или Норвегии, клиент проститутки платит огромные штрафы в случае поимки его "с поличным" — несколько тысяч евро, а порой могут присудить и тюремный срок, что конечно же должно являться аргументом в пользу моногамии и приличного поведения — как в своей стране, так и за рубежом.

По теме

Психотерапевт: попробовать секс с роботами захотят многие
Ольга Бузова в сексуальном платье угнала сани Деда Мороза
Сколько длится идеальный секс, и на что способны мужчины из Молдовы
Теги:
секс, проституция, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

  • Флаги государств СНГ
    СНГ: уйти нельзя остаться

    Эксперты говорят о перспективах нахождения Молдовы в составе Содружества Независимых Государств.

    208
  • Король Михай
    Русская кровь короля Михая I

    Прабабушками последнего румынского монарха были представители российского царского Дома Романовых

    382
  • Секс, архивное фото
    Молдаванки предпочитают порно

    Согласно статистике, крупнейшего мирового порносайта, жительницы Молдовы являются самыми активными пользователями этого интернет-ресурса в Европе.

    2558

Орбита Sputnik

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

  • Видеомост НАТО в Европе
    Не доводи до предела

    Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Рабочие на строительстве нового многоэтажного жилого дома в грузинской столице
    За права рабочих!

    Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о правах человека более чем в 90 странах мира, в том числе в Грузии.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Зимняя Олимпиада, архивное фото
    В копеечку

    В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.

  • Бот ОАО Северэлектро в мессенджере Тelegram на экране телефона
    Я буду жаловаться!

    Теперь на отключение света в Бишкеке можно пожаловаться через мессенджеры - "Северэлектро" запустило боты в Facebook и Тelegram.

  • Мужчина закрывает портфель, архивное фото
    Оценка "неудовлетворительно"

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
    Заживем!

    Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.

  • Граница
    По всей строгости

    В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Крещения в Молдове
Как в Кишиневе отметили Крещение Господне
Этот белый тигр без ума от игр с мячом!
Подающий надежды игрок: белый тигр играет мячом
Меры безопасности при гололёде
Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться