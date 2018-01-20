Не "по-западному": почему в Молдове наказывают за проституцию

Молдова оказалась в числе стран, где проституция карается, а клиенты ответственности не несут

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik, Сергей Цуркану. С проституцией боролись многие страны и многие режимы во все времена, однако справиться с этим явлением не удалось пока никому. Вместе с тем, отношение к торговле собственным телом в настоящий момент у различных стран отличается. Информационный портал Slavorum опубликовал карту, демонстрирующую ситуацию в Европе в 2017 году.

© Photo: slavorum Карта отношения к проституции в европейских странах

Согласно документу, все европейские страны разделены на 5 категорий. Страны где проституция и существование борделей легализованы — это Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Нидерланды, Швейцария и Турция.

Страны, где она легальна, но не урегулирована законодательно — таких в ЕС большинство. Речь идет о Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Италии, Люксембурге, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании и Великобритании.

Страны, где использование услуг проституток наказуемо для клиентов, — это Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия и Швеция.

И страны, где само занятие проституцией незаконно, в этот блок попали большинство постсоветских и "младоевропейских" стран. В Андорре, Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Лихтенштейне, Литве, Македонии, Молдове, Черногории, России, Румынии, Сербии и Украине проститутки несут административную или уголовную ответственность.

Конечно же, интересно, как обстоят дела в Молдове и у наших ближайших соседей. Самые серьезные штрафы грозят проституткам в Румынии — судя по опубликованной информации, "жрицы любви" в соседнем государстве платят по 330 евро в случае их разоблачения. В России — 30 евро, в соседней Украине штрафы самые демократические — 8 евро. Молдова, как всегда, где-то посередине — у нас штрафы достигают суммы 40 евро.

Как видно, отношения к торговле собственным телом даже у соседних стран подчас абсолютно разное. И еще одна "практическая" польза опубликованной карты. Любители секс-туризма не должны забывать, что в некоторых странах, например, Франции или Норвегии, клиент проститутки платит огромные штрафы в случае поимки его "с поличным" — несколько тысяч евро, а порой могут присудить и тюремный срок, что конечно же должно являться аргументом в пользу моногамии и приличного поведения — как в своей стране, так и за рубежом.