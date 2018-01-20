Кому Афон, а кому айфон

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Сергей Цуркану. Монастырей в Молдове много. Съездить в монастырь, поглазеть на монашескую жизнь, провести церковный обряд или просто отдохнуть от городского шума стало в стране традицией. Молдавские политики тоже любят бывать и фотографироваться в монастырях, демонстрируя этим набожность и близость к народу.

Молдова является частью православного мира — более того, одной из старейших его частей в Восточной Европе. Молдавские монастыри в средние века были не только оплотом веры и стоицизма, но и военными крепостями, центрами сопротивления татарским и османским набегам.

На сегодняшний день в Молдове около 50 действующих монастырей, некоторые из которых основаны еще в XV веке. Во времена правления Никиты Хрущева при "второй волне" борьбы с религиозными предрассудками, почти все монастыри на территории СССР были закрыты — в МССР дело доходило до открытого сопротивления монахов и монахинь властям, о чем сейчас знают далеко не все. И, кстати, именно на территории Молдовы при советской власти продолжал действовать один из немногих монастырей — в селе Жапка, основанный еще митрополитом Гавриилом Бэнулеску-Бодони.

В наше время монастыри воспринимаются большинством граждан как нечто среднее между туристическим объектом, местом концентрации волшебства и площадкой для свадебных фотосессий, хотя суть монашества совсем в другом, говорит Sputnik Молдова клирик Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Монашество в церкви появилось тогда, когда все стало благополучно. Когда церковь стала государственной религией и христиан перестали преследовать и уничтожать. Тогда в церковь хлынуло огромное количество людей, и тогда же часть христиан из церкви ушла и образовала монашество. Это — путь внутреннего следования за своим Богом", — объяснил Шинкарь.

Не следует считать монахов магами, волшебниками и экстрасенсами, а монастыри — сказочными местами. Путь истинного монаха в служении Богу, продолжает священнослужитель.

"Идола можно создать из чего угодно. Самое смешное, что даже из Библии. Забыв при этом, что она написана для того, чтобы человек пришел к Богу. Монашество, которое сводится к торговле благодатью и превращению в духовный Дом быта, — это уже беда. То же и с людьми — кто зачем едет. Не зря говорят: "кому Афон, а кому айфон". Неграмотность обывателя превращает и монастырь в способ бытового устройства жизни", — сказал собеседник.

Еще жестче высказывается настоятель покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти, по его мнению, авторитет некоторых монастырей часто используется для манипуляций, в частности, в вопросе, когда следует справлять Рождество.

"Нам часто ставят в пример Афон — там отмечают Рождество по старому стилю. Не нужно ставить Афон в пример — там всегда была нотка манипуляции массами. Они создали свое государство, оно дало рождение многим святым, праведникам и подвижникам. Но можно вспомнить и фанариотский режим, который имел частичную поддержку афонскими монахами", — сказал Мелинти.

Монастыри и их история настолько обросли мифами, что понять, где правда уже сложно, резюмирует священник.

"По преданию, единственная женщина, которая побывала на Афоне — это Богородица. Хотя история говорит о том, что там побывали царицы, императрицы. А когда Греция была союзницей нацистского режима там бывали и нацисты", — отметил собеседник.

Впрочем, священнослужители, как и обычные граждане Молдовы, и даже иностранные туристы, сходятся в том мнении, что в молдавских монастырях ощущается особая атмосфера — спокойствия, молитвы и тишины. Именно та, которая способствует обращению к Богу и отдалению от зла.