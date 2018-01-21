Еще раз о штрафах: вот что ждет некоторых автомобилистов в Молдове

В подборке Sputnik Молдова некоторые автовладельцы найдут информацию о новых штрафах, которые уже вступили в силу в 2018-м

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Наступивший 2018 год сулит автомобилистам, осуществляющим коммерческие перевозки пассажиров в Молдове, новую волну дополнений в Кодексе о правонарушениях.

Начнем с приятных фактов.Штрафы за осуществление автотранспортной перевозки пассажиров по регулярным маршрутам с отправлением в иное время или по иному маршруту, чем предусмотрено в графике движения согласно разрешительному документу, за исключением осуществления дополнительных рейсов в соответствии с положениями частей (4) и (5) статьи 90 Кодекса автомобильного транспорта, снизились.

Так, за подобное нарушение автовладельцу придется выплатить 7,5-10 тысяч леев вместо 9000-12 тысяч леев как было раньше.

Штраф за уклонение от контроля или препятствование проведению контроля в условиях дорожного движения тоже сократился. Теперь автовладельцам грозит выплатить 1500 до 3000 леев штрафа с применением или без применения двух штрафных пунктов вместо 3600-4500 леев с приостановлением права использования транспортного средства на срок 6 месяцев.

А теперь о грустном.

— За осуществление автотранспортной перевозки пассажиров на коммерческой основе дорожным транспортным средством, сконструированным и оборудованным менее чем девятью сидячими местами, включая место водителя, без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта, грозит штраф для физических лиц в размере от 10 тысяч до 12,5 тысяч леев с начислением или без начисления четырех штрафных очков (раньше было 3-4,5 тысячи леев), а для юридических лиц — от 25 тысяч до 30 тысяч леев (против 13,5-15 тысяч леев).

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Если перевозка пассажиров производится транспортным средством с более чем девятью сидячими местами, без необходимых документов о регистрации, то за это "физикам" придется выплатить штраф 12,5-15 тысяч леев (3-4,5 тысячи леев, как было раньше) с начислением или без начисления шести штрафных очков, а "юрикам" — 32,5-40 тысяч леев (13,5-15 тысяч леев в прошлом).

"Осуществление автотранспортной перевозки грузов на платной основе без регистрации в соответствии с Кодексом автомобильного транспорта влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 7500 до 10 тысяч леев (вместо 3-4,5 тысячи леев, как было раньше) с начислением или без начисления четырех штрафных очков и на юридических лиц в размере от 22500 до 25000 леев (10500-15000 леев)", — сказано в тексте Официального монитора.