В канун Дня памяти жертв Холокоста: Еврейская община Молдовы сегодня

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Молдавское общество и молдавский народ очень толерантны, именно поэтому Молдова сегодня столь полиэтничное государство, в котором исторически много лет мирно сосуществуют представители более 50 национальностей, рассказал журналистам председатель Еврейской общины РМ Александр Билинкис в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

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"Сегодня в стране представлены разные религии — христианство, иудаизм, ислам, буддизм. В рамках христианской религии есть представители и православных, и католиков, и протестантов. Часто можно увидеть в небольшом селе и баптистскую церковь, и православную. То есть, уровень толерантности в религиозном смысле, а также религиозности в принципе — в Молдове необычайно высок. Вы не найдёте в Европе стран с таким высоким уровнем религиозности населения", — отметил Билинкис.

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По его словам, недавно в Еврейскую общину Молдовы приехал новый раввин и он был крайне удивлён, что, идя по улицам Кишинева и видя его ортодоксальный стиль одежды, некоторые прохожие здоровались с ним словом "шалом".

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"В Еврейской общине Молдовы очень много проектов с международными партнерами. У нас сложилось прекрасное постоянное сотрудничество с ОБСЕ, с посольством Европейского Союза, посольством США и, конечно же, Израиля. Регулярно мы сотрудничаем с посольствами Австрии, Германии, Польши, Венгрии, других стран, с международными еврейскими организациями: Всемирным Еврейским Конгрессом, Европейским Еврейским Конгрессом. Перечислять можно много: одни проекты заканчиваются, другие начинаются. Если говорить глобально, без международной поддержки, без международного сотрудничества наша работа не была бы настолько интересной и эффективной, а самое главное — полезной для человека и общества в целом", — сказал Билинкис.