На чем ездят молдаване: обнародован рейтинг самых популярных марок авто

Авторынок Молдовы - от роскоши до практичности: топ-10 самых популярных марок автомобилей, зарегистрированных в стране

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Автомобиль — это уже давно не роскошь, а средство передвижения.

Машина стала не только верным помощником в быту, поездках по городу и за границу, но и способом заработать – некоторые превращают свою "ласточку" в такси, другие используют авто для перевозки тех или иных грузов для получения дополнительного дохода.

Sputnik выяснил, какие марки машин чаще остальных встречаются на дорогах Молдовы.

По данным Агентства публичных услуг республики, по итогам 2017 года самыми популярными автомобилями, зарегистрированными в стране, оказалась машины российской марки ВАЗ. Их в Молдове насчитывается порядка 100 тысяч. На втором месте в этом рейтинге расположились транспортные средства немецкого концерна Volkswagen — более 60 тысяч. Тройку замыкают автомобили немецкого производителя Opel — свыше 56 тысяч. На четвертом месте — машины японской корпорации Toyota – более 38 тысяч, а пятерку замыкает французские Renault – около 30 тысяч машин.

По статистике, на дорогах Молдовы разъезжает свыше 26 тысяч Mercedes и около 24 тысяч Dacia. Чуть менее популярен Ford.

Машин этой марки в стране насчитывается порядка 23 тысяч.

BMW в республике зарегистрировано около 21 тысячи.

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Десятку замыкает AUDI – более 19 тысяч.

Согласно исследованиям частных компаний, чаще всего в Молдове берут в прокат японские машины.

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Самой популярной маркой, которая берется в аренду в нашей стране, — это автомобили Toyota.