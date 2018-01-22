Отставки в начале недели: примэрия Кишинева меняет людей

В столичной администрации подтвердили отставку руководителя одного из управлений примэрии

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Глава управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя подал в отставку. Об этом в понедельник сообщила и.о. примара Кишинева Силвия Раду.

"Петр Гонтя уже подал в отставку. Он хороший специалист, с 25-летним опытом работы. Важно, чтобы он остался в структуре. Но сейчас нужен новый человек, который бы занялся менеджментом управления", — сказала Раду.

По ее словам, в настоящее время один из советников занимается проблемами жилищно-коммунального хозяйства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Силвия Раду действует: в примэрии Кишинева грядут увольнения

Как уточнила Раду, Гонтя останется заместителем главы управления.

Сам чиновник сообщил, что написал заявление еще 27 декабря прошлого года.

"У нас действительно должна происходить смена раз в пять лет, но не было человека. Я написал заявление еще 27 декабря. Готов помочь человеку, который возглавит управление", — сказал Гонтя.

Примэрия Кишинева в середине января объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.