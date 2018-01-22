Спор Додона и Бэсеску: суд Кишинева сказал свое слово

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Кишиневский суд по итогам заседания в понедельник отклонил гражданский иск бывшего главы Румынии Траяна Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева.

"Судебная инстанция постановила отклонить как необоснованный запрос Траяна Бэсеску о вызове в суд президента Молдовы Игоря Додона об аннулировании декрета президента Республики Молдова об отзыве гражданства", — зачитала решение судья Анжела Брага.

По ее словам, вердикт инстанции можно обжаловать в Апелляционной палате в течение 30 дней.

© AFP 2018/ ABBAS MOMANI Как могут поступить в Молдове с Траяном Бэсеску

"Мне непонятны причины такого вердикта. Но это решение суда и его нужно соблюдать", — сказал журналистам Бэсеску.

На вопрос представителей прессы о том, будет ли он опротестовывать решение, Бэсеску ответил, что ему "нужно проконсультироваться с адвокатом".

В свою очередь, представитель президента Максим Лебединский подчеркнул, что считает это решение суда законным.

"Если существует законный запрет на предоставление гражданства Республики Молдова, им нельзя пренебрегать. Согласно закону о гражданстве, запрещено предоставлять гражданство тем лицам, кто находится под следствием, или кто был ранее осужден. Когда господин Бэсеску подал заявление и рассматривались его документы, он был подозреваемым по нескольким уголовным делам в Румынии", — сказал Лебединский.