Евродепутаты от ЕНП посетили Молдову по приглашению Илана Шора

Делегация Европарламента посетила Оргеев по приглашению мэра этого города Илана Шора

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию.

В делегацию вошли глава делегации Европарламента по связям с Израилем Фулвио Мартусчиелло, вице-председатель комиссии Европарламента по культуре и образованию, Стефано Мауллу, член делегации парламентского комитета ЕС-Молдова Альберто Чирио, и депутаты Салваторе Доменико Поглиесе, Томаш Здеховски.

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Евродепутатов пригласил в Оргеев мэр этого города Илан Шор, возглавляющий политическую Партию Шора. Гости, а также члены городской администрации приняли участие в круглом столе, посвященном внедрению европейских практик в Молдове на местном уровне. Участники встречи обсудили совместные проекты по дальнейшему развитию Оргеева.

Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию © Photo: partidulsor.md

Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию © Photo: partidulsor.md

Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию © Photo: partidulsor.md 1 / 3 © Photo: partidulsor.md Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию

Для гостей из Европы организовали экскурсию по Оргееву, и познакомили с начинаниями в сфере инфраструктурных и социальных проектов.

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Ранее делегация Партии Шора посетила Европарламент, где состоялись встречи с депутатами Европарламента из различных политических групп и партий. Были достигнуты соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Тогда же представители Илана Шора пригласили от его имени пригласили евродепутатов посетить Оргеев. Позже состоялось еще несколько встреч представителей Партии Шора с евродепутатами, в том числе и визит Илана Шора в Европарламент.