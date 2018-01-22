Быть или не быть: что ждет государственные больницы в Молдове

Закроют или не закроют больницы в Молдове: что ответили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Генеральный государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Борис Гылка считает, что оптимизация больниц в республике может произойти только после консультаций с медицинским персоналом и населением.

Гылка опроверг информацию, появившуюся в кишиневских СМИ, согласно которой многие больницы в Молдове будут закрыты в 2018 году.

"Не будет закрыто ни одно медицинское учреждение. Ни один сотрудник не останется без работы", — сказал Гылка.

По его словам, система здравоохранения может быть подвержена масштабной реформе только после тщательного анализа. "Мы оптимизируем, изменим систему здравоохранения", — заявил чиновник, подчеркнув, что это не будет сделано за одну ночь.

Он отметил, что любой человек и, конечно, медицинский персонал "должны понимать, почему делается эта трансформация". "Мы должны сделать так, чтобы изменения были не только одобрены, но и желаемы со стороны общества", — заключил Гылка.