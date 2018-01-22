Педагогов молдавских лицеев ждут большие изменения в 2018 году

С 1 сентября 2018 года вступает в силу обязательное условие, поставленное молдавским преподавателям лицеев страны, – от этих изменений зависит дальнейшая деятельность учителей в этих образовательных учреждениях

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. С 1 сентября 2018 года в лицеях Республики Молдова не смогут практиковать педагоги без высшего образования цикла мастерат. Соответствующее положение включены в Кодекс об образовании и вступят в силу с осени этого года.

Таким образом, минимальные требования для работы педагогом в лицее станет наличие квалификации по соответствующему направлению не ниже седьмого уровня Международной стандартной классификации образования (МСКО) — высшее образование в виде магистратуры и пройденный психопедагогический модуль.

Согласно Кодексу об образовании, еще одно нововведение, которое вступит в силу в 2018-2019 учебном году, касается того, что государство обеспечит условия для формирования и развития подготовки и развития навыков общения на английском, французском и русском языках во всех общеобразовательных учебных заведениях.

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К тому же, с 1 сентября 2019 года будут расторгнуты индивидуальные трудовые договора с некоторыми преподавателями ВУЗов Молдовы. Речь идет о педагогах, у которых нет докторской степени. Согласно статье 132 п. 3 Кодекса об образовании, для занятия научно-педагогической должности в ВУЗе необходимо наличие квалификации восьмого уровня МСКО — высшее образование в виде докторантуры. Констатация прекращения действия индивидуального трудового договора осуществляется ректором учреждения и доводится до сведения соответствующего лица в течение максимум пяти рабочих дней.