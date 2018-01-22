В Приднестровье изменены нормы получения госзнаков

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье усовершенствовали порядок выдачи государственных регистрационных знаков с особенной комбинацией цифр и букв на автотранспортные средства. Соответствующие изменения были внесены постановлением правительства непризнанной ПМР, сообщили в МВД.

"Утвержденные нормы направлены на совершенствование действующего порядка выдачи госзнаков с особенной комбинацией цифр и букв на автотранспортные средства и устранения ряда недостатков", — отметили в МВД.

Так, передача права на использование государственного регистрационного знака с особенной комбинацией цифр и букв допускается близким родственникам (родителям, детям, усыновителям и усыновленным, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам). Определен и порядок проведения данной процедуры.

Утверждена также норма, согласно которой по истечении срока хранения подобного госномера (не более 12 месяцев с момента письменного заявления его владельца) высвободившийся госзнак с особенной комбинацией цифр и букв подлежит повторному обращению в оборот и предоставлению любому лицу, изъявившему желание в его приобретении в порядке, предусмотренном постановлением.