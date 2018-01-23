Курс валют в Молдове: стоит ли бежать в обменники за долларами и евро

Молдавский лей укрепляется: валютчики разводят руками, а граждане, которые живут за счет денежных переводов из-за рубежа, держатся за головы и надеются на ослабление лея

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Молдавский лей придерживается тенденции, начатой в 2017 году, — национальная валюта продолжает укрепляться по отношению к таким тяжеловесам, как доллар и евро. После полного фиаско в виде резких падений, которые произошли с леем несколько лет назад, а затем непрекращающихся скачков и медленных отступлений, нацвалюта начала "приходить в себя" и отыгрывать позиции. Пока лею это больше удается на примере доллара.

© Sputnik / Miroslav Rotari Курс валют 2018: предвыборная пора, или что ждет молдавский лей

Курс валют на завтра

Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на вторник, 23 января, составляет 16,8507 лея, укрепившись на один бан. К слову, ровно год назад, 23 января 2017 года, доллар стоил 20,1653 лея. То есть за год доллар подешевел на три с лишним лея. Что касается евро, то во вторник он будет обходиться в 20,6481 лея, уступив лею четыре бана. Год назад "европеец" стоил — 21,4499 лея.

Эксперты не берутся давать точные прогнозы о поведении молдавского лея. Впрочем, некоторые из них с уверенностью утверждают, что ни доллар, ни евро не вернутся к докризисным показателям, когда "американец" обходился в 12 леев, а "европеец" — 14-16 леев.

Бежать в "валютки" и скупать доллары?

Корреспондент Sputnik разбирался, что делать в условиях, когда лей укрепляется по отношению к доллару и евро, стоит ли бежать в обменные кассы, чтобы скупить валюту, или запастись терпением и не предпринимать кардинальные шаги.

С точки зрения директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, любое предпочтение в сторону той или иной иностранной валюты зависит от того, какую сумму человек может отложить надолго.

"Если есть какая-то сумма денег, которая сохранена от зарплаты до зарплаты и человек знает, что в следующем месяце ему придется ее разменять на леи, то я бы не спешила покупать валюту. Почему? Потому что в материальной жизни мы расплачиваемся национальной валютой (расчеты в магазинах, за услуги и так далее), иностранную валюту используем, когда выезжаем за границу", — сказала Шеларь.

Доллар и евро в Молдове: какой курс валют будет в 2018 году>>>

По словам собеседницы, если человек готовится к отпуску за границей, то, как считает экономист, тогда можно обменять отведенную для отдыха сумму на валюту.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Судьба лея: что ждет жителей Молдовы в 2018 году

Что делать со вкладами в валюте?

Больше всего ситуация с укреплением молдавского лея не радует тех, кто живет за счет денежных переводов из-за рубежа. Для этой категории граждан столь позитивное, с одной точки зрения, поведение нацвалюты становится драматичным, ведь вместе с укреплением нацвалюты сокращаются их доходы. Позитивный тренд лея заставляет понервничать и держателей валютных вкладов в банках республики.

"Вклады в валюте, на мой взгляд, вообще не стоит трогать. Ну, конечно, стоит придерживаться правила — нельзя хранить сбережения в одной валютной корзине. Если есть возможность, то стоит держать депозиты и в национальной валюте (с точки зрения процентной ставки это самые выгодны вклады) и в иностранной", — считает Шеларь.

Поведение пары доллар-евро: чего еще ждать на валютном рынке Молдовы>>>