Еще одну журналистку с российским паспортом не пустили в Кишинев

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Новость о том, что в очередной раз журналиста с российским паспортом не пустили в Кишинев, поначалу сообщила руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе. Однако эту же информацию подтвердили Sputnik в Пограничной полиции.

"Журналиста Марианну Минскер не впустили в Молдову — Марианна Минскер должна была писать интервью с президентом Додоном. Насколько я понимаю, причина только в том, что у Марианны — российский паспорт", — заявила Котрикадзе.

Съемочная группа телеканала прибыла в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января.

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Журналист Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона.

Как утверждается, визит был согласован на уровне президентской администрации.

Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде.

"Двум гражданам России не был разрешен въезд, потому что они не могли подтвердить цель визита в республику. На пограничном контроле они заявили, что у них запланирована встреча, и предоставили предполагаемый запрос на проведение интервью с главой государства, однако не смогли подтвердить согласие на реализацию интервью", — сообщили в пресс-службе погранполиции.

При этом там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

Ранее власти неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.