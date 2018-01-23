Фарит Мухаметшин стал почетным гражданином Комрата

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Почетными гражданами Комрата стали митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир и посол России в Молдове Фарит Мухметшин.

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Награды обоим высоким гостям вручал примар Комрата Сергей Анастасов, сообщают гагаузские СМИ.

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Также звания почетных граждан Комрата будут носить ключарь Кафедрального собора св. Иоанна Предтечи отец Федор и прокурор Гагаузии Руслан Караиван.

"Сердечно благодарю господина мэра за присуждение мне высокого почетного звания. Буду стараться, как это делал и раньше, всегда заботиться, приезжать и быть ближе к вам", — сказал в ходе торжественной церемонии митрополит Владимир.