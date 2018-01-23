В аппарате президента прокомментировали ситуацию с журналистами RTVI

Как отметили в администрации молдавского лидера, сотрудники аппарата главы республики связались с руководством RTVI и договорились, что президент страны Игорь Додон даст интервью телеканалу в ближайшее время

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Пресс-секретарь молдавского президента Игоря Додона Ион Чебан прокомментировал факт непропуска на территорию страны съемочной группы телеканала RTVI.

Ранее во вторник в пресс-службе Погранполиции Молдовы сообщили, что журналистке русскоязычного телеканала RTVI гражданке России Марианне Минскер и оператору не разрешили въехать в республику, так как они якобы не смогли подтвердить цель визита в страну.

"Выражаем возмущение очередным фактом выдворения журналистов с территории Республики Молдова и препятствия нормальной работе СМИ на территории нашей страны. В данном случае речь идет о группе журналистов международного канала RTVI", — написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, "письмо в аппарат президента Молдовы с просьбой об интервью было отправлено из офиса RTVI, расположенного в Нью-Йорке".

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Кишинев

Как отметил пресс-секретарь молдавского лидера, "примечательно, что журналисты предъявили официальное приглашение" от главы республики.

"Аппарат президента связался с руководством телеканала RTVI. Договорились, что президент Республики Молдова Игорь Додон даст интервью телеканалу в ближайшее время", — подчеркнул Чебан.

Ранее власти неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.