В Молдове снова растут цены: что дорожает на этот раз

После серьезного роста цен гражданам Молдовы снова придется платить больше

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В период с 24 января по 6 февраля максимальные розничные цены на топливо вырастут, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Согласно информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 18 леев 22 банов будет стоит 18 леев 47 банов. А дизельное топливо подорожает с 16 леев 32 бана до 16 леев 51 бана.

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.