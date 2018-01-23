Память о жертвах Холокоста – страшные цифры смертей в Молдове

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста стоит вспомнить, что Молдове за период немецко-румынской фашистской оккупации края в 1941-1945 годах жертвами нацистов и их пособников стали представители разных национальностей — евреи, ромы, молдаване, русские, украинцы и другие, сообщил журналистам историк Виктор Дамьян.

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По его словам, в течение 1941-1944 годов пыткам и истязаниям были подвергнуты 207 тысяч жителей нынешней Республики Молдова.

"За период оккупации общие людские потери Молдовы составили около 650 тысяч человек, что составило одну четвертую часть от довоенной численности населения", — отметил Дамьян.

В интервью газете Еврейской общины Молдовы "Наш голос" историк сообщил, что в Кишиневе, в северной части города, близ Оргеевского шоссе (улица Каля Орхеюлуй), в овраге, за конным заводом, с 26 июля 1941 года по 20 июня 1942 года проводились расстрелы его узников кишиневского гетто.

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Наиболее известным стал массовый расстрел евреев Кишиневского гетто, который был произведен 1 августа 1941 года.

"Тогда группа в количестве 450 человек была собрана и под конвоем отправлена к месту, где, якобы, должны были проводиться работы. К вечеру того же дня в гетто вернулись только 39 человек, которых оставили в живых для того, чтобы сообщить жителям гетто о расстреле 411 евреев", — напомнил ученый.

Он добавил, что после войны, во время проведения специального расследования Чрезвычайной государственной комиссии было установлено, что трупы расстрелянных в районе Оргеевского шоссе сбрасывали в две большие ямы цилиндрической формы, каждая из которой в диаметре достигала от 7 до 9 метров, а в глубину — 16 метров. В числе убитых и закопанных живьем раненных были дети, женщины, мужчины разных возрастов. Общее количество расстрелянных составило 1500 человек.

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На этом месте 24 августа 1981 года был открыт памятник "Жертвам фашизма", авторы — художник и скульптор Аурел Давид и архитектор Федор Наумов.

"Памятник представлял собой две руки, разрывающие колючую проволоку и фашистскую свастику. По идее авторов он должен был символизировать освобождение. В 90-е годы XX века памятник сильно пострадал от рук вандалов. Все металлические части монумента были украдены", — напомнил Дамьян.

По его словам, планы по реставрации мемориала, а также благоустройству Аллеи праведников мира и всей прилегающей к монументу территории стали разрабатываться в начале 2000-х годов архитектором Семеном Шойхетом.

"В июле 2014 года по инициативе Еврейской общины Республики Молдова памятник "Жертвам фашизма" был временно демонтирован для проведения реставрационных работ. В итоге монументу был возвращен его первоначальный вид. Восьмого мая 2015 года состоялось торжественное открытие мемориала "Жертвам фашизма"", — заключил историк.