Подробности: почему в машине скорой везли елку

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Автомобиль скорой помощи, в котором везли елку, возвращался с технического обслуживания. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Ранее в сети опубликовали видеозапись того, как автомобиль скорой помощи тронулся на красный свет, затем остановился, после снова поехал. В этот момент у транспортного средства открылась задняя дверь и стало видно, что в салоне водитель везет елку.

Как уточнили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, автомобиль принадлежит подстанции скорой помощи в Криулянах, а по факту произошедшего начата служебная проверка.

"По предварительным данным, в тот день автомобиль скорой помощи не обслуживал пациентов, так как ехал с технического обслуживания из Кишинева в Криуляны. По словам водителя, елку он взял с обочины дороги, чтобы в случае необходимости использовать в сложных метеоусловиях, установившихся в тот день", — сообщили в ведомстве.