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Гололед

Когда коммунальщики очистят дворы Кишинева от гололеда

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
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По словам чиновников из примэрии Кишинева, соответствующие работы будут проводиться постоянно, вплоть до установления плюсовых температур

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik, Дарья Чернега. На сегодняшний день треть кишиневских дворов обработана противогололедным реагентом, сообщил Sputnik начальник Управления благоустройства и санитарного содержания в рамках Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос.

Планируется, что до конца недели эта работа будет завершена во всех дворах столицы. Чиновник отметил, ситуацию осложняют припаркованные автомобили.

"С шести и до девяти часов утра практически невозможно заехать на специализированной технике во дворы жилых домов. Дороги там достаточно узкие и мешают припаркованные машины. Поэтому мы работаем с девяти утра и до шести вечера", — пояснил Ефрос.

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© Sputnik/
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Глава управления благоустройства признал, что машин для проведения работ по очистке Кишинева от гололеда в городе не хватает. В настоящее время в распоряжении соответствующих служб имеется 27 единиц техники, тогда как нужно вдвое больше. Труднодоступные участки очищаются вручную.

"В уборку вовлечено свыше четырехсот человек. Они работают на остановках общественного транспорта, на выходах из подъездов и на узких улицах, где не помещается техника", — отметил Ефрос.

Как заявил чиновник, с тех пор, как сформировался гололед, на кишиневских тротуарах было рассыпано 80 тонн соли. По словам Ефроса, соответствующие работы будут проводиться постоянно, вплоть до установления плюсовых температур, поскольку наледь на асфальте формируется даже после того, как его уже очистили.

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Теги:
гололед, Василе Ефрос, Молдова, Кишинев
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