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Советы врача при гололеде: что беречь от травм в первую очередь

© Sputnik/ Miroslav Rotari
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За последние несколько суток, когда столицу сковал гололед, за срочной медицинской помощью из-за травм обратился 161 кишиневец

КИШИНЕВ, 24 января — Sputnik. В первый же день снегопада пострадали 53 человека, а пик травмоопасности пришелся на понедельник. "Мне жаль нашу дежурную бригаду, которая несла службу на пике, наши коллеги работали всю ночь, не покладая рук, не выходя из операционных", — рассказал корреспонденту Sputnik Молдова заместитель директора Института скорой медицинской помощи Сергей Штепа.

Если есть возможность, то в гололед лучше совсем не выходить из дома, предупреждает врач — "подумайте, а так ли вам необходимо идти туда, куда собрались". Но если все же случилась беда, и вы не смогли избежать падения, беречь в первую очередь, стоит голову, лодыжки, лучевые кости руки — эти места, по статистике скорой помощи, страдают чаще всего.

"При падении необходимо постараться сгруппироваться", — подчеркнул Сергей Штепа.

Попросту говоря, надо стараться присесть на ягодицы, если вы падаете назад, и, естественно, с подъемом головы, чтобы не удариться о твердую поверхность затылком.

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Очень часто травмируются лодыжки из-за неправильной постановки ноги, что влечет за собой переломы различных локализаций. Не менее обычны переломы лучевой кости руки в типичном месте, когда человек, падая, пытается опираться на руку. "Если вы несете сумку, то выпустите, пусть разобьются эти банки, бутылки, но постарайтесь, во что бы то ни было, упасть на обе руки — это значительно понижает вероятность травмирования лучевой кости".

Сергей Штепа подчеркнул, что за медицинской помощью необходимо обращаться немедленно. Медицина идет вперед, и даже такой страшный диагноз, как перелом шейки бедра, успешно оперируется в институте скорой помощи, в больнице. Проводятся соответствующие операции и на суставах.

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"Если нет сопутствующей патологии, мы делаем травматизированным больным артропластику, то есть, меняем сустав в срочном порядке. Если сразу обращение идет в первые сутки, есть такая возможность, и человек через неделю-полторы двигается нормально", — рассказал Сергей Штепа.

По его словам, современные технологии пошли так далеко, что если раньше люди лежали три-четыре месяца на вытяжениях, на сегодняшний момент эти вопросы стали быстрее решаемы.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (225)

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Теги:
гололед, здоровье, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
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